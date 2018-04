Alessandro deve seguir fora do Corinthians contra Santos

O lateral-direito Alessandro ainda deve desfalcar o Corinthians no clássico contra o Santos, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu. O defensor está recuperado de uma lesão no joelho direito e voltou aos treinamentos com bola, mas sem o condicionamento físico ideal, não deve ter condições de retornar ao time.

Alessandro se contundiu na derrota do Corinthians para o Náutico por 1 a 0 em 5 de agosto. Nas últimas partidas, o técnico Mano Menezes tem escalado Jucilei na lateral direita. Ainda sem o titular, o treinador deve manter a improvisação contra o Santos.

Em compensação, o Corinthians deve ter duas novidades no clássico de quarta-feira. O goleiro Felipe e o zagueiro Chicão, recuperados de lesões, foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição de Mano Menezes para o duelo com o Santos.