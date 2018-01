Alessandro é a novidade no São Caetano Nem bem comemorou a vitória sobre o Ituano, por 2 a 0, o São Caetano voltou aos trabalhos na sexta-feira pela manhã. E a má notícia para o técnico Zetti foi a contusão do lateral-direito Ceará, praticamente vetado pelo departamento médico para o jogo contra o Santos, domingo à tarde, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Antes mesmo de ter uma posição oficial dos médicos, o técnico adiantou que vai escalar Alessandro para suprir a ausência do titular, numa troca simples entre especialistas da posição. Ceará, coincidentemente revelado pelo Santos, passou por exame de ressonância magnética e deve ficar afastado por cerca de duas semanas. Ele sentiu uma lesão muscular na coxa direita no segundo tempo do jogo e foi substituído, justamente, por Alessandro. No mais, Zetti já avisou que pretende manter a mesma base que conseguiu duas vitórias consecutivas dentro de casa, diante do América e Ituano. Estes dois triunfos foram importantes porque deixaram o Azulão com 15 pontos, na sexta posição dentro do Paulistão. A recuperação deixou o time, de novo, na briga pelas primeiras posições. Sobre o clássico contra o Santos, Zetti garante que o São Caetano pode vencer. "Temos condições de vencer o jogo, mas devemos entrar em campo para fazer a melhor partida do ano", declara. Os jogadores participam de um recreativo pela manhã de sábado, qua ndo o técnico deve confirmar a escalação oficial.