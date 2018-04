Alessandro encontra motivação extra no Botafogo

Enfrentar o São Paulo, campeão brasileiro de 2007, anima qualquer jogador. Esta é a opinião do lateral-direito Alessandro, que encontrou outro ponto de motivação: vai atuar no mesmo gramado que abrigará o jogo entre a seleção brasileira e o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. "É uma grande honra. Eu me inspiro para ter uma grande atuação no mesmo lugar onde vão jogar os maiores craques da atualidade, como Kaká, Robinho e Ronaldinho Gaúcho", declarou Alessandro, que passou pela seleção em 2001, quando vivia boa fase no Atlético Paranaense. Alessandro é novidade certa na equipe do Botafogo, já que Joílson foi dispensado e já acertou justamente com o São Paulo, próximo adversário da equipe carioca.