Alessandro exalta clássico entre Botafogo e Flamengo Invicto no Campeonato Carioca até o momento, o Botafogo tem difícil compromisso neste domingo, diante do Flamengo, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A boa campanha de cinco vitórias e dois empates anima o elenco botafoguense, mas os jogadores admitem que o clássico será diferente das outras partidas da primeira fase da competição.