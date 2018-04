Alessandro pode voltar ao Corinthians contra o Coritiba

O lateral-direito Alessandro pode ser uma das novidades do Corinthians na partida contra o Coritiba, na quarta-feira, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está afastado desde o início de agosto, mas tem boas chances de atuar no Estádio Couto Pereira, segundo o treinador Mano Menezes.

"Talvez o Alessandro tenha uma maior chance", disse o técnico nesta sexta-feira, em Itu, onde o clube faz intertemporada. "Vamos trabalhar um pouco mais para tentar adiantar o retorno dos jogadores", afirmou.

Alessandro lesionou o joelho direito na derrota por 1 a 0 para o Náutico, no dia 5 de agosto. Além dele, o zagueiro William e o volante Edu recuperam-se de lesões e têm chances de retornar ao time.

"O William está num segundo grau e o Edu num terceiro", disse Mano, referindo-se às chances que cada um tem de voltar à equipe em Curitiba.