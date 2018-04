Alessandro retorna ao Corinthians contra o Goiás O técnico Mano Menezes reforçou a marcação do Corinthians para a partida diante do Goiás, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. O treinador adotou o esquema 3-5-2 no treinamento deste sábado e promoveu o retorno de Alessandro ao time.