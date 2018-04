Alessandro retorna e quer buscar espaço no Atlético-MG O atacante Alessandro se recuperou de uma pubalgia, foi relacionado pelo técnico Celso Roth e espera atuar no Atlético Mineiro nesta quarta-feira contra o Goiás, no Mineirão, pela Sul-Americana. Para o jogador, esta será a chance de mostrar que pode lutar por um espaço no time.