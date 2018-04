Alessandro terá cargo de futebol no Corinthians

SÃO PAULO - O ex-jogador Alessandro terá um cargo no Corinthians. Ainda não está decidida sua função no departamento de futebol, mas ele já conversou com a diretoria e expôs seu desejo de continuar no clube. "Não podemos perder um cara como ele", afirmou o diretor adjunto de futebol, Duílio Monteiro Alves. "Já conversamos sobre isso e falta apenas definirmos um cargo. Acho que nesta semana resolveremos tudo."

Alessandro vai trabalhar ao lado de Duílio e do também ex-jogador Edu Gaspar, gerente de futebol. A princípio, ele não se envolverá com negociações e fará o elo entre jogadores e diretoria no dia a dia do CT. Além de Alessandro e Edu Gaspar, a atual diretoria também abriu as portas para o ex-lateral-esquerdo Sylvinho.

As funções, no entanto, são diferentes. Edu virou cartola e Alessandro seguirá o mesmo caminho. Já Sylvinho prefere o campo. É auxiliar contratado pelo clube e integra a comissão de Mano Menezes.