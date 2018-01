Alex acerta sua saída do Palmeiras Alex encerrou, nesta segunda-feira, sua terceira passagem pelo Palmeiras, em que marcou apenas cinco gols e não ganhou nenhum título. O meia teve uma reunião com o diretor de futebol do clube, Sebastião Lapola, e solicitou sua liberação imediata a fim de tratar de seu retorno ao Parma, clube italiano que detém os seus direitos federativos pelos próximos três anos. O jogador não apareceu nem mesmo na reapresentação dos seus companheiros nesta segunda-feira, na Academia. Pessoas ligadas à diretoria do clube garantem que Alex ficou arrasado por não ter sido lembrado por Luiz Felipe Scolari para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, preferindo se isolar. Nesta terça-feira, o meia embarca para Curitiba, onde irá arrumar as malas para seu retorno à Europa "O motivo real da saída do Alex foi financeiro. Ele me disse que abriu mão de muito dinheiro só para jogar no Palmeiras neste primeiro semestre, sonhando com a Copa do Mundo, mas agora pretende recuperar tudo o que perdeu atuando pelo Parma. Não houve como segurá-lo", contou Lapola. O diretor palmeirense disse que, a pedido do próprio treinador Vanderlei Luxemburgo, tentou interceder junto ao jogador, visando sua permanência no Parque Antártica. "Mesmo com a saída de Alex, não pretendemos contratar nenhum nome de peso para o Supercampeonato Paulista. O dinheiro anda curto e o futebol de hoje não permite mais loucuras. O Vanderlei terá à disposição reforços do Palmeiras-B para montar a equipe?, revelou Lapola. Mesmo perdendo o jogador de maior salário da equipe (Alex embolsava R$ 120 mil por mês), Luxemburgo não parece demonstrar qualquer tipo de preocupação. "Andaram falando que eu iria sair do Palmeiras e estou aqui, reiniciando um trabalho. A vida vai seguir naturalmente, temos um campeonato pela frente para disputar." O treinamento físico desta segunda-feira contou com a participação de sete atletas que estão disputando a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Palmeiras B. Alguns, como o lateral-esquerdo Jorginho, o meia Chu e o atacante Reinaldo já atuaram pelo time principal. Também foram promovidos o meia Juninho, o volante Célio, o atacante Anselmo e o lateral-direito Pedro. "Eu acompanhei várias partidas do Palmeiras B e chamei jogadores que podem acrescentar. Quero deixar claro, porém, que nenhum dos sete está chegando para salvar a pátria, nenhum está chegando como solução. O trabalho continuará a ser feito em cima de uma base, do equilíbrio", disse Luxemburgo. Os novos reforços serão analisados nas duas próximas semanas, mas vão se reincorporar ao time B nos dias de jogos. "Não estou preocupado se o Arce vai ficar ou não no Palmeiras após a Copa do Mundo. Quero buscar o meu espaço", anunciou o lateral Pedro, brasiliense de 21 anos, que chegou ao Parque Antártica no ano 2000 . Nesta segunda-feira, o atacante Christian confirmou que vai disputar o Supercampeonato Paulista, sem saber se terá de voltar ao Bordaux, seu clube na França. Seu contrato termina apenas dia 23 de junho, e uma das cláusulas garante ao jogador permissão para entrar em campo até o dia 1º de junho. Caso o Palmeiras descumpra essa determinação, terá que pagar uma multa de US$ 1 milhão. Nesta terça-feira, o lateral Daniel terá uma reunião com Sebastião Lapola. A Ponte Preta, proprietária de metade de seus direitos federativos, solicitou seu retorno para o segundo semestre, e o Palmeiras não deverá dificultar sua liberação.