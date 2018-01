Alex acha que má fase acabou Dois golaços, um de falta e outro driblando a defesa toda do Guarani transformaram o meia Alex no grande herói na vitória do Palmeiras sobre o Guarani, neste domingo, por 2 a 1, de virada, em pleno Brinco de Ouro. Nos vestiários, assediado pela imprensa e torcedores, ele garantia que a má fase, de vez, acabou. "O plantel nosso é muito bom e com os resultados positivos nós vamos deixar tudo de ruim para trás", explicou Alex, que recebeu o segundo cartão amarelo e não enfrentará a Portuguesa Santista, n a próxima rodada, em Santos. "O Celso Roth tem boas opções e não terá dificuldade para suprir minha ausência", confirmou Alex, em tom de muita humildade, a ponto de reconhecer que a sorte o ajudou ou mudou de lado. "Tentei cruzar a bola, mas ela pegou efeito e entrou. Dei sorte", reconheceu o meia, que empatou o jogo numa cobrança de falta. Mais otimista ainda estava Celso Roth, que promete dias melhores para a torcida palmeirense. "Tenho certeza de que vamos melhorar", disse o técnico, que enalteceu o espírito de grupo do time sem esquecer das jogadas individuais de Alex, que desta vez definiram a importante vitória dentro do Campeonato Paulista. Ele garante que previu a vitória no intervalo, quando falou aos jogadores que o time estava atuando bem e que poderia buscar a vitória. Com 15 pontos, o Palmeiras agora já respira mais aliviado em termos de rebaixamento. Não pensa mais nas semifinais, mas sonha em disputar o título da Copa Libertadores. Do lado do Guarani, com cinco derrotas seguidas e apenas 14 pontos,o desespero tomou conta de todos. Alguns dirigentes invadiram o gramado no final do jogo, tentando agredir os árbitros, entre eles o vice-presidente Antonio Carlos Secacci que garantia que os juízes tinham vindo a Campinas "para prejudicar o Guarani". O presidente José Luiz Lourencetti, transtornado, não poupou ninguém, muito menos a Federação Paulista de Futebol: "O Farah (presidente da FPF) vive falando que este é o melhor campeonato do mundo. Pra mim este campeonato só tem safadeza". O técnico Carlos Alberto Silva, mais comedido, reconheceu méritos na vitória do Palmeiras mas avaliou a arbitragem como "a pior do campeonato". Os juízes deixaram o estádio por volta das 19 horas, protegidos por forte esquema de segurança. Para driblar os protestos da torcida e de dirigentes bugrinos, a Polícia Militar colocou os juízes num camburão.