Alex acredita no embalo do Santos O zagueiro Alex, do Santos, marcou seus dois primeiros gols no Campeonato Brasileiro, mas foram suficientes para dar a vitória ao seu time e sair festejado pelos seus companheiros. ?Felizmente eu consegui aproveitar as chances que surgiram logo no início do jogo em cobrança de falta,e do segundo tempo no escanteio. Mais importante que isso, foi a conquista dos três pontos fora de casa." Além de festejar seus gols, Alex acredita que dessa vez sua equipe embala no campeonato, aproveitando a derrota do Cruzeiro, líder do torneio. ?Nós tivemos quatro oportunidades anteriores de disputar a liderança, mas não aproveitamos. Dessa vez conseguimos e diante de uma equipe que não entregou durante a partida", afirmou o zagueiro. O goleiro Fábio Costa, exigido diversas vezes pelo ataque paranaense, mostrou segurança em toda a partida e elogiou sua defesa, que agüentou a pressão adversária após a expulsão do zagueiro André. ?Foi uma grande vitória graças ao que todos nós fizemos dentro de campo. O time mostrou segurança e muita força quando foi pressionada pelo Paraná, principalmente na parte final da partida.? Para o meio campo do Paraná, Marquinhos, o Tricolor paranaense levou gols bobos. ?Sabíamos que contra o Santos não poderíamos perder a atenção em nenhum momento, mas infelizmente isso aconteceu e perdemos. Ninguém gosta de maus resultados, vamos trabalhar mais para a próxima partida.? Fora de campo, os atletas Valdir e Fabinho do Paraná, se desentenderam com torcedores da arquibancada, que criticavam a equipe e a situação não ficou mais grave por causa da intervenção da polícia.