Alex acusa o Saint-Étienne na CPI Começou agora há pouco, na CPI da CBF/Nike, o depoimento do atacante Alex, que joga no Saint-Étienne (França) e está sendo acusado de jogar na Europa com passaporte falso. Antes da sessão, o jogador afirmou à Agência Estado que vai confirmar na comissão da Câmara o mesmo que disse quando depôs na polícia francesa: que recebeu o documento irregular da diretoria do clube francês. Alex está acompanhado do advogado Celso Sardinha, o mesmo que esteve na CPI durante o depoimento de Ronaldinho, realizado dia 10 de janeiro.