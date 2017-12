Alex admite que está deixando o Santos O zagueiro Alex admitiu nesta segunda-feira que seu sonho de jogar na Europa está perto de acontecer. Na semana passada, seu procurador entregou uma proposta à diretoria do Santos. Agora, só falta o presidente Marcelo Teixeira aceitá-la. São US$ 4,5 milhões para o clube e a liberação só ocorreria em julho. O jogador não revelou o nome do time, mas reconheceu que é espanhol. "Não é o Real Madrid", avisou Alex, tirando também o Benfica dessa jogada, embora admita que gostaria de jogar no time português. "O Luisão (ex-zagueiro do Cruzeiro) está lá e seria muito bom", reconheceu. Mas, enquanto o negócio não é concretizado, Alex se concentra na disputa da Libertadores, competição que começa nesta terça-feira. "Tem times muito fortes nessa Ccopa, como o Boca Juniors e o Cruzeiro, mas o Santos entra fortalecido em relação ao ano passado?, afirmou o zagueiro. Alex, no entanto, revelou que não conhece o primeiro adversário do Santos na Libertadores: Jorge Wilsterman, da Bolívia. "O professor Leão vai passar as informações para nós. Nada sei sobre essa equipe", disse o zagueiro sobre a partida da próxima quinta-feira. Sua maior preocupação, entretanto, é com a altitude de Cochabamba, a 2.600 metros acima do nível do mar. "Já atuei nessa situação e senti muito", contou Alex. "O importante é que a gente vai se preparar para superar esse obstáculo e vencer o adversário em sua casa." Reforço - Enquanto negocia a transferência de Alex para a Europa, o Santos apresentou nesta segunda-feira o zagueiro Alcides, que estava no Shalke 04, da Alemanha. "É uma felicidade poder trabalhar com esses jogadores maravilhosos e num time que tem potencial para se dar bem em todas as competições", disse o jogador que defendeu a seleção Sub-20 na conquista do Mundial do ano passado, nos Emirados Árabes.