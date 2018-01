Alex alerta para o excesso de otimismo O capitão Alex não quer que a vantagem de cinco pontos sobre o Santos, segundo colcado, suba à cabeça dos jogadores. Apesar de o time estar muito bem no Campeonato Brasileiro, o meia não se ilude. "Ainda não ganhamos nada porque há chance de os adversários nos alcançarem matematicamente. Faltam 14 rodadas. Teremos muitas dificuldades pela frente ainda", disse o jogador, que aproveitou para comentar a vitória. "Poderíamos ter definido o jogo nos contra-ataques. Criamos as maiores oportunidades. O Corinthians não levou tanto perigo", afirmou Alex. Maurinho marcou nesta quarta-feira o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. "Importante é que saímos com a vitória e abrimos vantagem contra o Santos. Estivemos muito bem. Tive a sorte de acertar um belo chute, depois de a bola pibngar pela defesa", disse o lateral, que acha que o Cruzeiro ainda não está em situação tão confortável. "O Santos, São Paulo e Coritiba podem nos alcançar. Ainda temos de fazer muito se quisermos chegar ao título." O jogador poderá ser bicampeão brasuileiro, porque no anos passado era o lateral titular do Santos. Ao final do jogo, os jogadores não escondiam que a idéia era administrar o placar e, se possível, buscar o segundo gol nos contra-ataques. "A equipe conseguiu se portar muito bem. Conseguimos nos distanciar na liderança. Soubemos administrar o jogo", comentou o zagueiro Edu Dracena. "Demos um grande passo rumo ao título. Ainda faltam muitas rodadas, mas construímos uma vantagem muito importante." "Fomos muito bem. Procuramos explorar os contra-ataques aproveitando as descidas do Corinthians", disse o colombiano Aristizábal. Para o jogo contra o Vitória, domingo, o desfalque de Vanderlei Luxemburgo será o lateral-direito Maurinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Deverá ser substituído por Maicon. Mas o meio-campista Wendell estará à disposição, depois de cumprir suspensão.