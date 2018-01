Alex Alves acerta 2ª com o Botafogo O atacante Alex Alves conseguiu desvincular-se do Cruzeiro em reunião à tarde, em Belo Horizonte, e acerta segunda-feira sua vinda para o Botafogo. O novo reforço já deve ter condições de estrear contra o Olaria, dia 24, pelo Campeonato Carioca. O técnico Levir Culpi gostou da contratação de Alex Alves e disse que vai ter um time mais forte esta temporada. Ele pode ficar sem três jogadores importantes para a partida com o Olaria: Valdo, Camacho e Túlio, que estão machucados.