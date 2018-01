Alex Alves assina contrato com Botafogo O atacante Alex Alves assinou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o Botafogo por mais uma temporada, horas antes da delegação embarcar para Viña del Mar, no Chile, onde será realizada a pré-temporada. A equipe treinará por 10 dias na cidade chilena. Feliz por continuar no Botafogo em 2005, Alex Alves quer compensar o tempo perdido no primeiro semestre do ano passado, quando sofreu contusão e ficou sem jogar. "O elenco tem que batalhar para buscar títulos. A torcida do Botafogo merece isso. Temos condições de fazer um bom Campeonato Carioca", declarou o atacante, que acredita na chegada de mais reforços. O presidente Bebeto de Freitas continua em busca de um camisa 10. Embora não confirme, até mesmo para não atrapalhar as negociações, o meia Juninho Paulista é o alvo principal.