Alex Alves confiante em mais gols O primeiro gol de Alex Alves com a camisa do Atlético-MG surpreendeu pela forma com que foi feito. Numa perfeita cobrança de falta da intermediária, o baiano empatou o jogo contra o Grêmio, no último sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, abrindo caminho para a difícil vitória atleticana, por 3 a 2. Ele contrariou uma ordem do enérgico técnico Celso Roth, que pediu que o atacante fosse para a área e deixasse a cobrança para o meia Lúcio Flávio. Mas a insubordinação acabou lhe rendendo elogios do treinador depois da partida. Destaque da partida, ao marcar também o terceiro gol do Galo, Alex Alves comemorou nesta segunda-feira o que considerou a sua melhor partida com a camisa alvinegra desde que há cerca de um mês foi contratado por empréstimo junto ao Hertha Berlim, da Alemanha, clube onde jogou as últimas três temporadas. Jogador cuja qualidade mais destacada é a velocidade, o atacante disse que este não foi o primeiro gol que fez em cobranças de faltas, já que havia marcado um assim quando jogava pelo Vitória da Bahia. Mas, segundo ele, não se trata de uma habilidade de início de carreira. Alex salientou que no clube alemão e durante sua passagem pelo Cruzeiro também costumava treinar as cobranças. "Sempre gostei de bater faltas", disse. Com a atuação do último sábado, o atacante, que recentemente chegou a se irritar com os comentários sobre sua forma física na imprensa, parece ter confirmado a condição de titular. "Ele fez uma apresentação razoavelmente boa, dentro daquilo que a gente espera dele. Ainda está longe, mas certamente o Alex vai melhorar muito na seqüência do trabalho", disse Celso Roth. Depois do jogo, o atacante baiano, de 28 anos, admitiu que já estava com saudades da sensação de ser ovacionado no Mineirão. A exemplo do que fazia na época em que atuava pelo Cruzeiro, ele comemorou os dois gols marcados contra o Grêmio com golpes de capoeira. "Espero que sejam dois (gols) de uma série".