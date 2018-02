Alex Alves convoca torcida do Botafogo O atacante Alex Alves, do Botafogo, usou um discurso de praxe em véspera de um jogo decisivo: pediu o apoio da torcida e prometeu empenho máximo para o clube sair de campo com os três pontos no domingo, contra o Corinthians, em Caio Martins. "A torcida vai ser importante para empurrar a equipe para o ataque. É o nosso 12º jogador e precisa nos incentivar o tempo todo", declarou Alex Alves, prevendo um jogo difícil contra o Corinthians, que já garantiu classificação para a Copa Sul-Americana. O Botafogo precisa de uma vitória para se livrar da ameaça de rebaixamento. E a maior oportunidade, todos em General Severiano concordam, é neste domingo. Até porque, o adversário da última rodada é o Atlético-PR, possivelmente na Arena da Baixada. "Vai ser um jogo nervoso. Espero que a sorte esteja ao nosso lado", disse Alex Alves, que ainda não sabe se vai permanecer no Botafogo ou retornar ao Cruzeiro, dono de seu passe, ao final da temporada.