Alex Alves, de novo, falta ao treino Faltar a treinos parece ter virado rotina para o atacante Alex Alves, neste período tão curto em São Januário. Durante o coletivo desta terça-feira à tarde, o atleta se ausentou mais uma vez e a diretoria do Vasco decidiu puní-lo de uma forma ?generosa?: ele não irá ao clube nos próximos três dias. O técnico Geninho disse que ele vai ficar fora do confronto com o Paraná, sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Acho prematuro emitir qualquer opinião sobre a ausência do atleta. Deixo com a diretoria. Mas sei que ele precisa trabalhar, treinar, e se não pode fazer isso, também não vai ter condições de jogar", disse Geninho, que ainda deu conselhos ao atleta. "Ele tem de estar consciente que não está rendendo tudo o que pode e vem de contusão. Se o jogador não está no seu melhor, tem que treinar para melhorar."