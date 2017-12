Alex Alves deve ser sacado no Botafogo Pelas declarações do técnico do Botafogo, Celso Roth, após o treino desta terça-feira, em Caio Martins, o atacante Alex Alves deve retornar ao banco de reservas na partida desta quinta contra o São Caetano, no estádio Luso-Brasileiro. Ele cederia lugar a Ramon, que teria a missão de municiar um ataque formado por Caio e Reinaldo. O técnico do Botafogo deixou a entender que Alex Alves não vem rendendo o esperado nas últimas rodadas do Campeonato Nacional. ?Ele vem tendo algumas dificuldades?, declarou. Por outro lado, Ramon foi elogiado. ?É um jogador técnico, tem boa visão de jogo, dá bons passes e vem entrando bem?. O Botafogo não perde há três jogos, mas Celso Roth não é adepto da máxima ?time que está ganhando, não se mexe?. Ele confirmou o retorno de Bill, recuperado de contusão, à lateral esquerda. Com isso, Ruy e Rogério Souza disputam vaga na lateral direita. ?O Bill é o titular e apóia bem. E o caminho para superar o São Caetano, que marca forte, é explorar o lado dos campos?, afirmou Roth.