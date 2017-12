Alex Alves deve ser titular do Bota O atacante Alex Alves deve ser titular do Botafogo no confronto contra o Coritiba, sábado, em Caio Martins. Ele atuou ao lado de Ricardinho no treino coletivo desta quarta-feira e seu desempenho, mesmo ainda fora de forma física, por ter ficado cerca de cinco meses inativo recuperando-se de contusão no joelho esquerdo, parece ter agradado ao técnico Paulo Bonamigo. Artilheiro do Botafogo na temporada, com 10 gols, Alex Alves acha que está pronto para ajudar o time a sair da zona de rebaixamento. "Não estou na minha melhor forma física. Falta ritmo de jogo, mas posso compensar com muita disposição", declarou o atacante, que aprovou o entrosamento com Ricardinho. "Acho que tem tudo para dar certo."