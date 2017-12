Alex Alves é dúvida para enfrentar o Vasco O atacante Alex Alves, do Botafogo, autor de quatro gols na vitória sobre o Maranhão, por 5 a 0, na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil, não sabe se terá condições de enfrentar o Vasco, domingo, pelo Campeonato Carioca. O jogador reclama dores na coxa esquerda e pode ser vetado pelos médicos. E o Botafogo poderá ter o ataque reserva no clássico. Isto porque, além de Alex Alves, Dill também pode não jogar. A atitude do jogador em pedir para não atuar pela Copa do Brasil gerou um certo clima de descontentamento no clube, apesar de ele ter conversado com o técnico Levir Culpi. Caso o treinador decida por não utilizá-lo, o jovem Hugo formará o ataque ao lado de Almir.