Alex Alves é suspenso por doping e desfalca Juventude O atacante Alex Alves foi suspenso preventivamente por 30 dias, nesta quinta-feira, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) - a contraprova de seu exame antidoping deu positivo. Com isso, ele vai desfalcar o Juventude na final do Campeonato Gaúcho, domingo em Caxias do Sul, contra o Grêmio. A substância proibida encontrada no organismo de Alex Alves é a sibutramina, que atua como estimulante e moderador de apetite. Ele foi flagrado no exame realizado no dia 17 de março, no jogo do Juventude contra o Inter, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho. A suspensão de Alex Alves é apenas preventiva, pois ele ainda será julgado pelo doping no TJD-RS e deve pegar uma pena maior, que pode chegar a até 1 ano.