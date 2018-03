Alex Alves faz 2 e salva Lusa em Natal O atacante Alex Alves salvou a Portuguesa da derrota, marcando os dois gols da equipe no empate por 2 a 2, diante do América/RN, nesta terça-feira à noite, em Natal, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Lusa subiu para o 14º lugar na competição, com 15 pontos, em 12 jogos. O Botafogo lidera o torneio, com 21 pontos, seguido do Palmeiras, com 20. O América começou melhor a partida, pressionando o time paulista. A dupla Helinho e Reinaldo Aleluia tentavam jogadas rápidas, dando muito trabalho à defesa da Lusa. A única boa chance de gol da Portuguesa no primeiro tempo aconteceu aos 14 minutos - Rissutt recebeu dentro da área, mas se atrapalhou na conclusão. O time da casa inaugurou o placar aos 20 minutos, com Spíndola, de cabeça, aproveitando cruzamento de Júlio César, pela esquerda. Aos 37, o América teve chance para ampliar o resultado. Júlio César recebeu livre na entrada da área e bateu forte, mas o goleiro Gléguer fez boa defesa. Sérgio Manoel, que fez sua estréia na Lusa, teve atuação apagada, demonstrando que ainda sente a falta de ritmo de jogo (antes de assinar contrato, estava há dois meses sem atuar). No segundo tempo, o América continuou melhor. Aos 3 minutos, Helinho dominou livre na entrada da área, mas bateu para fora, desperdiçando outra oportunidade. Apesar do domínio, o América só marcou o segundo em uma jogada polêmica. Aos 12, depois do cruzamento pela esquerda, Helinho tocou para o gol. O goleiro Gléguer espalmou, mas a bola já havia entrado. Os jogadores da Lusa reclamaram muito, mas a arbitragem validou o lance. O técnico Luís Carlos Martins fez duas alterações, com a entrada de André Luís e Jéfferson, nos lugares de Nem e Marcos Denner, respectivamente, tornando a equipe mais ofensiva. Aos 19, Alex Alves tocou para o gol, de cabeça, mas a arbitragem invalidou, assinalando impedimento. A Portuguesa conseguiu descontar o marcador em uma cobrança de falta. Aos 28 minutos, Alex Alves bateu bem, por cima da barreira, sem chances para o goleiro Marcones. No último minuto, quando o América tentava ampliar o resultado, foi a Portuguesa que chegou ao empate. Aos 48 minutos, em outra cobrança de falta próxima à área, Alex acertou o ângulo de Marcones, que ainda tentou a defesa, mas não evitou o empate. Alex chega a nove gols marcados e passa a brigar pela artilharia da Série B. O volante Lello, expulso aos 45 minutos do segundo tempo, desfalcará a Portuguesa no jogo diante do Caxias, dia 15, no Canindé.