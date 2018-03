Alex Alves faz juras de amor ao Botafogo O atacante Alex Alves, do Botafogo, pôs hoje um ponto final nas especulações sobre o interesse de um grupo de empresários coreanos em contratá-lo. Em tom de desabafo, disse que "ama de paixão" o clube de General Severiano e que pretende ficar até o fim da temporada com o objetivo de se tornar campeão brasileiro. A boa atuação na vitória contra o Atlético-PR, por 2 a 0, no domingo, que deu a liderança isolada do Nacional ao Botafogo, foi bastante festejada por Alex Alves. Cobrado pelas más atuações desde que viu seu nome envolvido numa possível negociação com o futebol coreano, o atacante tem a certeza de que jogou bem na última rodada porque "a bola chegou". "Quando o time não foi bem, as críticas caíram pesadas sobre mim. Pegaram no meu pé, mas eu acho isso normal. As críticas vão acabar quando eu estiver rendendo bem em campo", declarou Alex Alves, para em seguida completar: "mas nos jogos contra o Atlético-MG e o Goiás, a bola não chegava. Domingo foi diferente e tive boa participação". O Botafogo terá duas semanas de folga por causa dos jogos da seleção brasileira contra Paraguai, dia 5, e Argentina, 8, pelas eliminatórias Sul-Americana. "É bom para fazer mais ajustes na equipe, que já provou ter qualidade", disse Alex Alves.