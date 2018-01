Alex Alves fora até do time reserva O atacante Alex Alves, artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro, com 12 gols, vive um momento delicado no clube. Além da perda da condição de titular há quase um mês, ele foi sacado nesta quarta-feira pelo técnico Celso Roth até do time reserva, no coletivo realizado em General Severiano. A fase não é boa, ele reconhece, mas está convicto de que dará a volta por cima. Mesmo nessa situação, ele não critica o treinador do Botafogo publicamente. ?Sei que eu posso ajudar o clube, mas prefiro esperar uma oportunidade. Vou provar que tenho condições de jogar?, declarou Alex Alves, abatido. O atacante Caio pode ganhar o lugar de Guilherme no jogo de domingo, contra o São Paulo, no Estádio Luso-Brasileiro. O técnico alvinegro, porém, faz mistério quanto à escalação da equipe.