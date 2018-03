Alex Alves força saída do Hertha Berlim O atacante Alex Alves nunca se acertou no Hertha Berlim desde que chegou em 2000, proveniente do Cruzeiro, e agora parece mesmo determinado a deixar a equipe alemã. O desejo ficou claro nesta quarta-feira quando veio à tona uma entrevista, fotos e imagens do atleta posando com a roupa da marca Adidas enquanto o patrocinador oficial do Hertha é a Nike. ?É uma gota a mais no vaso que está prestes a transbordar?, disse o gerente de futebol Dieter Hoeness ao diário Berliner Kurier. Ele ainda diz que o brasileiro estaria disposto a retornar ao Brasil e que o Atlético-MG é o grande interessado em seu passe. Contratado por aproximadamente US$ 7 milhões ao clube mineiro, Alex Alves tem contrato com o Hertha Berlim até 2004. Segundo o seu empresário Fernando Garrido, o Atlético-MG espera contar com os gols do atacante, por empréstimo, e arcaria com o salário do atleta que é de cerca de US$ 3 milhões por ano. Precavido, o time alemão anunciou que irá em busca de um novo centroavante. Artur Wichniarek, do Arminia Bielefeld, Fredi Bobic, do Hannover, e Oliver Neuville, do Bayer Leverkusen, estão nos planos.