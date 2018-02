Alex Alves insinua problemas no Bota O atacante Alex Alves deixou a entender nesta quinta que o relacionamento entre os jogadores e o técnico Celso Roth não é bom. O Botafogo não vence há oito jogos, permanece com 40 pontos e começa a se preocupar com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Indagado se o grupo estava fechado com o treinador, Alex Alves pensou, pensou e respondeu: ?Está tentando ajudá-lo?. O atacante ainda falou que o momento não é bom e que a pressão por resultados é grande. ?A solução é trabalhar mais e mais?. Embora não admita publicamente, Alex Alves não entende a razão pela qual foi relegado ao banco de reservas, mesmo sendo o artilheiro do Botafogo no Brasileiro, com 12 gols.