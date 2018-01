Alex Alves já chia antes de ser barrado Alex Alves, artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro com 12 gols, pode ser barrado no jogo de domingo contra o Goiás, no Rio de Janeiro. O técnico Celso Roth não adiantou a escalação, mas cogitou da possibilidade de lançar Guilherme ao lado de Reinaldo. Alex Alves assegurou, nesta quarta-feira, não estar preocupado em voltar ao banco de reservas. Mas, em tom pouco amistoso, disse que se fosse dono do clube ou treinador não barraria o artilheiro da equipe. Alheio à polêmica, o meia Ramon declarou que uma vitória sobre o Goiás trará de volta a confiança do torcedor. Porém, ressaltou que o jogo não será fácil. ?Há muito equilíbrio neste Brasileiro. Por isso, o Botafogo tem que ter o máximo de atenção e cuidado para não ser surpreendido em casa?.