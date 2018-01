Alex Alves marca 2 e a Lusa ganha Assim como tinha acontecido na vitória contra o União São João, a Portuguesa precisou do atacante reserva Alex Alves para derrotar o Marília por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Canindé. Ele marcou dois gols e deixou a Lusa com 7 pontos no grupo 3 do Campeonato Paulista - o Marília segue com 1. Mesmo fora de casa, o Marília começou melhor. Tanto que, Ricardinho abriu o placar aos 23 minutos. A Lusa reagiu, apesar dos protestos de sua torcida. Mas Róbson desperdiçou grande chance e o meia Éder perdeu até um pênalti. Depois de tanta insistir, a Lusa conseguiu o empate. Aos 33 minutos, Edson Araújo aproveitou cruzamento de Capitão para marcar de cabeça. Na comemoração, o atacante fez gestos obscenos para a torcida, que vinha pedindo a sua saída antes dele ter marcado o gol. No segundo tempo, o técnico Luiz Carlos Martins resolveu tirar Edson Araújo do time. O seu substituto, Alex Alves, entrou bem e, logo no primeiro lance, sofreu pênalti. Ele mesmo bateu, aos 22 minutos, e fez o segundo da Lusa. Aos 23 minutos, Alex Alves marcou mais, com um chute por cobertura. O Marília ainda fez outro gol, com Sandro Goiano, mas não conseguiu o empate. Ficha técnica: Portuguesa: Gléguer; Rissut, Marcelo Fernandes, Júnior e Júlio; Capitão, Rocha (Élder), Granja e Éder; Edson Araújo (Alex Alves) e Róbson (Renaldo). Técnico: Luiz Carlos Martins. Marília: Mauro; Vladimir, Adeílson e Cláudio; Marquinhos Paraná, Adílson (Daniel), Gil Baiano (Claudemir), Marquinhos Nascimento e Eduardo; Ricardinho e Sandro Goiano. Técnico: Roberval Davino. Gols: Ricardinho, aos 23, e Edson Pelé, aos 33 minutos do primeiro tempo; Alex Alves, aos 22 e aos 36, e Sandro Goiano, aos 39 do segundo. Árbitro: Élcio Paschoal Borborema. Cartão amarelo: Éder, Marcelo Fernandes, Ricardinho e Adílson. Cartão vermelho: Cláudio. Local: Canindé, em São Paulo.