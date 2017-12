Alex Alves marca 4 e Botafogo goleia Com quatro gols do atacante Alex Alves, o Botafogo goleou o Maranhão por 5 a 0, nesta quarta-feira à noite, em São Luís. Com isso, a equipe carioca já assegurou vaga na próxima fase da Copa do Brasil, sem a necessidade do jogo de volta. Logo a um minuto do primeiro tempo, o Botafogo abriu o placar, após o atacante Alex Alves aproveitar um falha defensiva do Maranhão e chutar forte da entrada da grande área. A vantagem fez com que o time carioca optasse por explorar os contra-ataques e cedesse espaço ao adversário. Diante da postura defensiva do Botafogo, o Maranhão tentou se arrumar em campo para criar jogadas de ataque. Mas o time da casa cometeu muitos erros e pouco ameaçou a meta do goleiro Jéfferson, apesar de ter maior passe de bola. Aos 38 minutos, a equipe carioca ampliou a vantagem com o meia Valdo. A vitória do Botafogo foi assegurada já aos 3 minutos do segundo tempo, quando Alex Alves marcou o terceiro gol da equipe. As saídas do volante Carlos Alberto e do lateral-direito Márcio Gomes, substituídos por Túlio e Rui, respectivamente, melhoraram o rendimento do time carioca. No quarto gol do Botafogo voltou a brilhar a estrela de Alex Alves, que marcou pela terceira vez na partida. Pela direita, o atacante chutou a bola, que antes de entrar ainda bateu na trave, aos 21 minutos. O Botafogo ainda deixou de ampliar o placar seis minutos depois, em uma bola cabeceada pelo atacante Almir, que tinha entrado no lugar de Hugo. Mas aos 35, Alex Alves, novamente livre de marcação, chutou rasteiro sem defesa para o goleiro Neto e encerrou a goleada. Outros cariocas - O Americano goleou o Sergipe, por 4 a 1, e assegurou antecipadamente uma vaga à próxima fase da competição, por ter vencido por dois gols de diferença na casa do adversário. Já o América estreou na Copa do Brasil sendo derrotado em casa pelo Londrina, por 1 a 0. E o Bangu atuou em Minas: empate com o Tupy por 2 a 2.