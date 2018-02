Alex Alves na torcida pelo Santos O atacante Alex Alves, do Botafogo, revelou nesta quinta-feira a tática para o confronto contra o Atlético-PR: empatar o primeiro tempo da partida e torcer para o Santos assegurar a vitória contra o Vasco para desestabilizar o adversário. O jogador ainda assegurou que se o placar eletrônico não informar o resultado parcial do confronto em São Paulo, ele mesmo se encarregará da tarefa dentro do campo. "Queremos terminar o primeiro tempo com um empate por 0 a 0. Aí, depois que anunciar Santos 3 x 0 Vasco, os jogadores do Atlético-PR vão ficar abatidos e será a hora de a gente aproveitar", explicou Alex Alves. "E se o placar não informar eu mesmo dentro do campo falarei para eles, porque uma notícia dessas a gente sabe na hora." As palavras de Alex Alves foram endossadas por Almir, único do elenco a participar tanto da queda para a Série B, em 2002, quanto do retorno à divisão de elite no ano passado. Ele, inclusive, recordou o mal momento vivido quando foram rebaixados e, por isso, enfatizou o pedido para o elenco se esforçar em campo em busca da vitória que manterá o time na elite do Nacional. "É claro que não queremos voltar a ter aquele sofrimento. O Atlético-PR é um dos melhores times do momento e, por isso, precisaremos de muita raça para vencê-los", afirmou Almir.