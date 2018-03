Alex Alves não pensa em deixar a Lusa O atacante Alex Alves, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, garantiu que não recebeu nenhuma proposta oficial para deixar a Portuguesa, mas disse que seu futuro depende dos dirigentes do clube. "Eles me falaram que se receberem uma boa proposta pelo meu futebol, não vão me segurar. Mas meu primeiro objetivo é disputar o Campeonato Brasileiro e tentar levar a Portuguesa de volta à Série A e depois pensar numa transferência", disse o jogador. O mais provável é que Alex Alves, jogador mais valorizado do elenco da Lusa, seja negociado após o Campeonato Brasileiro, transação que poderia aliviar os caixas do clube. Mas a diretoria aceita apenas vendê-lo, e não emprestá-lo. Também não deseja trocá-lo por outros jogadores - a chegada de novos atletas dificultaria ainda mais o pagamento dos salários.