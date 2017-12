Alex Alves não se acerta com Roth A paz entre o atacante Alex Alves e o técnico Celso Roth está longe de ser selada no Botafogo. Por algumas vezes nesta semana, o treinador deixou bem claro que não escalará o artilheiro do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, com 14 gols, nas duas últimas rodadas do Nacional. O jogador, por sua vez, está chateado com a decisão de Roth, que já anunciou sua saída do comando da equipe no fim desta temporada. ?Sempre me esforcei e tentei ajudar o time. Não entendo as razões dele (do treinador), mas não posso ser o único culpado pelos maus resultados?, declarou Alex Alves, convicto de que fez o melhor pelo clube. Indagado se vai continuar no Botafogo em 2006, ele não soube responder, mas torce para que seu contrato seja renovado. A diretoria alvinegra, porém, afirmou que ainda vai avaliar a situação do atacante. O alto salário é o maior empecilho para que ele vista a camisa do Botafogo no próximo ano.