Alex Alves pode desfalcar Vasco na semi Com dores musculares, o atacante Alex Alves passou a ser dúvida para a partida decisiva deste domingo, contra o Friburguense, pela semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador participava normalmente do coletivo nesta sexta-feira, quando sentiu a contusão e deixou o campo para fazer uma avaliação médica. O técnico do Vasco, Geninho, substituiu Alex Alves por Coutinho, jogador revelado nas divisões de base do clube. ?Vou aguardá-lo até a hora da decisão. Ele é um jogador importante, está voltando a marcar gols e se não puder atuar, o Coutinho o substituirá?, disse o treinador. Como a vaga à final da Taça Rio será decidida em uma única partida, caso ocorra um empate no tempo normal, a disputa irá para a cobrança de pênaltis. Por isso, após o último treino deste sábado, Geninho informou que os jogadores treinarão a cobrança deste tipo de infração.