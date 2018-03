Alex Alves pode estrear contra o Vasco Em busca de um bom resultado para se manter entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o Vasco neste domingo, às 18h, no estádio São Januário. Depois de uma seqüência de maus resultados na competição, o time do técnico Celso Roth soma 17 pontos, está em quinto lugar na tabela, e vem de uma vitória convincente sobre o Fluminense, no último final de semana. No jogo deste domingo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo não terá o goleiro Velloso, que fraturou a mão esquerda e ficará três semanas afastado. Ele será substituído por Eduardo. Apesar de o atacante Alex Alves, recentemente contratado ao Hertha Berlim, da Alemanha, estar em condições de estrear com a camisa alvinegra, Roth decidiu manter o jovem Quirino no time titular, formando a dupla de frente com Fábio Júnior. O treinador, contudo, pensa em aproveitar Alex Alves no decorrer da partida. No meio-campo, Marcelo Silva e Ferrugem disputam uma posição. O jogo marcará o reencontro do atacante vascaíno Marques com o Atlético, clube pelo qual jogou e foi ídolo nas últimas cinco temporadas.