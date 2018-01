Alex Alves pode ir para reserva do Bota Surpresa no Botafogo. O atacante Alex Alves, artilheiro do clube no Campeonato Brasileiro com 8 gols, todos de pênaltis, pode começar o jogo de quarta-feira, contra o São Caetano, no banco de reservas. Nesta segunda, o técnico Péricles Chamusca deu a entender que Reinaldo formará dupla de ataque com Guilherme, que se recuperou de gripe. Abatido, Alex Alves deixou o treino desta segunda-feira sem falar com os jornalistas. "O rendimento e a característica do atleta são fatores importantes para definir a estratégia de jogo. Vou analisar e observar o adversário no detalhe", limitou-se a dizer Péricles Chamusca. Camisa 10 - O meia Ramon deve retornar ao Botafogo no clássico contra o Flamengo, domingo, no Estádio Luso-Brasileiro. Ele se recuperou de uma fratura na perna esquerda, que o tirou dos campos por mais de dois meses. "Já me sinto em condições de voltar a ajudar o clube a vencer", disse o jogador. "Mesmo sem jogar, recebi um apoio enorme dos botafoguenses".