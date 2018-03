Alex Alves pode sair do Botafogo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, apresentou nesta quinta-feira o novo patrocinador do clube: a rede de postos de gasolina Ale. A empresa pagará cerca de R$ 80 mil mensais para expor sua marca nas mangas da camisa. Além disso, a equipe alvinegra de remo receberá setes barcos novos, importados da China. Em relação ao futebol, o discurso do atacante Alex Alves nesta quinta foi de despedida. Ele deve se transferir para o exterior em julho, quando abre o período de negociações na Europa. "Recebi várias propostas de times grandes do Brasil. Mas se fosse do exterior seria diferente. Isso mexe com o jogador, é o sonho de qualquer um", declarou Alex Alves, para em seguida acrescentar: "Não quero sair brigado, pelo amor de Deus. O presidente do Botafogo é um pai para mim. A torcida me apóia também. Quero sair pela porta da frente".