Alex Alves reforça o Atlético Mineiro O Atlético-MG anunciou hoje a contratação, até o final do ano, do atacante Alex Alves, que pertence ao Hertha Berlim, da Alemanha. O clube mineiro adquiriu 30% dos direitos econômicos e federativos do atleta, que deve se apresentar no CT de Vespasiano na próxima semana. O rápido atacante de 28 anos é o reforço que o técnico Celso Roth solicitava à diretoria alvinegra. Como o treinador dá indícios de que não está satisfeito com a produtividade de Guilherme - que deve ficar no banco no jogo de amanhã, contra o São Caetano, pelo Campeonato Brasileiro -, o Galo poderá reeditar no Brasileirão deste ano uma dupla de ataque que atuou no rival Cruzeiro, em 1998. Naquele ano, Alex Alves e Fábio Júnior ajudaram a levar a equipe celeste à final da competição nacional, vencida pelo Corinthians. Roth vinha relutando em escalar Guilherme e Fábio Júnior no ataque atleticano, argumentando que os dois jogadores possuem a mesma característica. O técnico prefere atuar com um centroavante e um jogador de velocidade, mas ficou sem opções depois da saída de Alessandro, que se transferiu para o futebol do Kuwait, e da contusão de Kim. Alex Alves deve se apresentar na próxima quinta-feira e irá assinar contrato até 31 de dezembro. O atacante baiano de Campo Formoso foi revelado pelo Vitória e teve passagens pelo Palmeiras, Juventude e Portuguesa. Raniéri - O Atlético anunciou hoje também a contratação, por empréstimo, até o final do ano, do lateral-esquerdo Raniéri, que disputou o último Campeonato Mineiro pelo Tupi, de Juiz de Fora. Os valores das negociações não foram revelados.