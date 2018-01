Alex Alves se irrita ao ser chamado de gordo O atacante Alex Alves deu nova demonstração nesta quarta-feira que a experiência de ter atuado por quatro temporadas no futebol alemão não foi capaz de abrandar o seu temperamento explosivo. Ele ficou irritado com as críticas veiculadas na imprensa mineira de que estaria acima do peso e por isso não teria conseguido desempenhar um bom futebol na sua estréia com a camisa do Atlético-MG, no último domingo, em São Januário, no empate em 2 a 2 com o Vasco. Alex reagiu com impaciência às insinuações de que estaria gordo, chegando mesmo a chamar os críticos para briga. "O cara que fica sentadinho lá só falando... Falar é fácil. Entra lá no campo ou então vem para cima", disse ele. O jogador disse que está contente com o seu condicionamento físico e mantém o seu peso "normal". "Pô, não sou mais nenhum menino, estou com 28 anos. Você quer que eu fique com o corpo do Robinho (atacante do Santos)?", questionou. "Tem muita língua venenosa, mas procuro deixar essas pessoas de lado e não dar muita atenção. Eu acho que é inveja que causa isso, ciúme, devido ao meu corpo. Minha mulher adora, ela acha lindo. Eu vou reclamar com o que homen fala, eu não gosto de homem", completou. TITULAR - Após o treino pela manhã no CT de Vespasiano, Alex foi confirmado pelo técnico Celso Roth como titular do ataque alvinegro para a partida contra o Figueirense, no próximo sábado, no estádio no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante havia entrado no segundo tempo do jogo contra o Vasco e desta vez inicia a partida ao lado de Fábio Júnior. O jovem Quirino, de 18 anos, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, ficará no banco de reservas.