Alex Alves vai desfalcar o Botafogo O atacante Alex Alves vai desfalcar o Botafogo no Campeonato Brasileiro por tempo indeterminado. O jogador sofreu uma entorse no joelho direito, durante o amistoso com o Volta Redonda, sábado, e nesta segunda-feira realizou um exame de ressonância magnética. Segundo o médico Márcio Cunha, a situação do atleta é preocupante. "Foi uma torção forte e ele terá de ser submetido a uma artroscopia. Ainda não existe uma previsão de retorno aos gramados", afirmou Cunha. Com a ausência de Alex Alves, quem ganha espaço na equipe é o jovem Hugo. Ele vai disputar com Dill a vaga para ser o companheiro de ataque de Luizão.