Alex Alves vibra com gol no Maracanã Héroi na vitória do Botafogo sobre o Flamengo, por 1 a 0, domingo, pelo segundo turno do Campeonato Carioca, o atacante Alex Alves aproveitou a folga nesta segunda-feira e viajou para São Paulo, onde foi visitar familiares. O gol marcado pelo jogador, seu primeiro no Maracanã, manteve o Alvinegro com chances de classificação às semifinais da Taça Rio. "Foi um gol bonito e importante. Mas ainda falta fazer muita coisa para entrar na história do Botafogo", afirmou. Sobre a necessidade de torcer pelo Fluminense na partida contra o Americano, o atleta foi enfático. "Primeiro temos de vencer o Madureira. Depois, a gente torce para o Fluminense. E espero que corra tudo bem neste jogo", disse, numa clara alusão ao fato de o time de Campos ser favorecido pelas arbitragens.