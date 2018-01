Alex aproveita folga para trabalhar A semana que o Palmeiras ganhou para trabalhar - jogou domingo passado com o Vasco e enfrenta o Santos no próximo sábado - tem servido bem a um jogador. Em busca da forma física ideal, o meia Alex está aproveitando para treinar em dois períodos na Academia, mesmo quando a programação prevê atividade apenas na parte da tarde. "Esses dias que nós tivemos ajudaram sim. Com certeza, vou estar melhor preparado", disse Alex, referindo-se ao jogo contra o Santos. Contra o Vasco, ele entrou e não correspondeu. Agora, convive com a expectativa de iniciar o clássico. "Fico esperando essa definição. Só que a opção é do Vanderlei (Luxemburgo, técnico do time). Tomara que ele me escolha. Mas se não escolher, vou ficar de fora torcendo e aguardando o momento de poder entrar." O treinador, também usando os dias de preparação, preferiu não adiantar a escalação do meia como titular. Mas não descartou a hipótese. "Vamos observar. Mas ele pode iniciar, é claro. Está treinando forte e, sem dúvida, vai ter conquistado um crescimento no condicionamento físico." Ontem, pelo menos, Luxemburgo conseguiu definir o esquema de viagem para Alagoas - a equipe estréia na Copa do Brasil na quarta-feira de Cinzas, contra o Asa, em Arapiraca. A delegação viaja na terça-feira. E na quinta embarca para o Rio de Janeiro, onde permanece até o confronto com o Bangu, no sábado seguinte, pelo Rio-São Paulo. Para hoje à noite, está marcada a chegada do zagueiro César, com desembarque previsto para 22h no aeroporto de Cumbica. Amanhã, o reforço da defesa deve se apresentar oficialmente. César vem do Rennes, da França, com o Palmeiras pagando US$ 130 mil pelo empréstimo de um ano. No Parque Antártica, César terá de brigar pela vaga com Alexandre e Thiago Matias, que vinham atuando - além de Galeano, recuperado de uma contusão no pé direito e novamente à disposição de Luxemburgo.