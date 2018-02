Alex assina com Fenerbahce por 3 anos O meio-campista Alex (ex-Cruzeiro) assinou neste domingo contrato por três anos com o clube turco Fenerbahce. O jogador brasileiro foi recebido no Aeroporto de Istambul por milhares de torcedores e prometeu fazer de tudo para o êxito de sua nova equipe. ?Faço parte desta equipe a partir de hoje e quero trabalhar com meus novos companheiros para dar alegria ao Fenerbahce?, disse.