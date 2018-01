Alex celebra o golaço e sua melhor fase Um gol de letra no empate de 1 a 1 contra o Flamengo, na primeira partida decisiva da Copa do Brasil, domingo, foi mais uma demonstração de como a fase está boa para o meia Alex, do Cruzeiro. Sempre tido como um jogador irregular, que se omitia principalmente em momentos decisivos, o jogador, que tem 25 anos e contrato com o Cruzeiro até dezembro, deu a volta por cima na equipe mineira e hoje é presença certa na Seleção Brasileira que disputará a Copa das Confederações, na França, a partir da semana que vem. Nesta temporada, já marcou 23 gols. Leia mais no Jornal da Tarde