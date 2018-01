Alex chega à sua 1ª decisão com o Cruzeiro O meia Alex encara a partir deste domingo a sua primeira grande decisão com a camisa do Cruzeiro, com a responsabilidade de comandar a equipe celeste na luta pelo seu quarto título da Copa do Brasil. Maior destaque do time de Vanderlei Luxemburgo, que lidera o Campeonato Brasileiro e para muitos entra como favorito na decisão, o armador paranaense recebeu durante a semana uma notícia que veio coroar a sua ótima fase. Alex foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para a disputa da Copa das Confederações, retornando à Seleção. A última vez que ele vestiu a camisa amarela foi em março de 2002, quando participou do amistoso contra a Islândia, em Cuiabá na véspera da Copa do Mundo da Ásia, da qual ficou de fora. Mas apesar da satisfação pela volta, o jogador preferiu ser comedido na comemoração e salientou que continuava concentrado na decisão. "Meu sentimento continua voltado par a Copa do Brasil. A gente tem dois jogos dificílimos". Aos 25 anos e depois de uma passagem conturbada pelo Parma, da Itália, embora descarte o rótulo de "estrela" do time, Alex considera que vive atualmente o melhor momento de sua carreira. Hoje, deverá ter ao lado na armação da equipe o jovem Márcio, um declarado fã seu. "Eu sempre tento me espelhar no futebol dele", diz o garoto, de 18 anos, recém promovido ao time profissional. Alex terá a chance de chegar ao seu segundo título da Copa do Brasil. O primeiro foi conquistado em 1998 pelo Palmeiras e em cima do próprio Cruzeiro.