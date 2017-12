Alex comemora convocação e sonha com 2006 O meia Alex, do Cruzeiro, deixou de lado o jeito comedido e comemorou nesta terça-feira a convocação para os dois primeiros jogos da Seleção Brasileira - contra Colômbia e Equador - pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Para o craque celeste, este é o primeiro passo para que ele possa se credenciar a disputar a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. "Agora tem uma competição que a gente sabe que o treinador (Carlos Alberto Parreira) levou aquilo que ele considera de melhor nesse momento. São grandes nomes que o futebol brasileiro tem espalhados pelo mundo e você estar no meio desse pessoal é sempre bom. Eu me sinto bastante feliz", comentou o jogador. "Quem sabe daqui quatro anos eu possa ter oportunidade também de participar do Mundial". A convocação de Alex mereceu elogios do técnico Vanderlei Luxemburgo, que aposta na capacidade do meia. "O Alex hoje é um jogador maduro, que recuperou todo o seu futebol, está muito bem fisicamente. Eu tenho certeza que pela maturidade dele, pele experiência que ele adquiriu, ele tem tudo para brilhar e poder até disputar a próxima Copa do Mundo".