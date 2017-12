Alex confia na conquista do título Dizendo-se já resignado com a ausência na partida deste domingo, contra o Paysandu, no Mineirão, na qual o Cruzeiro poderá conquistar o título de campeão brasileiro, o meia Alex manifestou neste sábado a esperança de que a equipe mineira feche o ano "com chave de ouro". Maior destaque do time no Brasileiro, Alex ainda considera injusto o cartão amarelo que recebeu na última rodada e que levou à sua suspensão, mas diz que "a ficha já caiu". "Agora é esperar que domingo estejam todos numa inspiração grande", disse o meia, que se recupera de uma gripe. Se não pode atuar, ele se conforma em ser um torcedor do time. "Espero que o Cruzeiro faça um bom jogo, vença o Paysandu para que possamos fechar esse ano com chave de ouro, firmando nosso nome na história do clube e do futebol brasileiro." Chato - Para o atacante Aristizábal, a equipe deve ter cuidado com o time paraense, "um time chato", que não se intimidará no Mineirão. "Em qualquer lugar que o Paysandu jogar, será um time difícil", disse o colombiano, artilheiro do Cruzeiro no campeonato, com 21 gols. "Nós vamos entrar para sermos campeões, claro, respeitando muito o Paysandu porque é um time chato. A gente já enfrentou, eles correm e marcam muito, têm bons jogadores", afirmou o atacante, após o treino deste sábado na Toca da Raposa II.