Alex confia na recuperação do Santos Enquanto vê o Cruzeiro abrir vantagem na liderança do Brasileiro, o Santos se concentra agora na Copa Sul-Americana, já que enfrenta o São Caetano nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Para o zagueiro Alex, uma vitória contra o time do ABC paulista vai dar confiança aos santistas para a recuperação no campeonato nacional. "Queremos uma vitória já nesse jogo contra o São Caetano para garantir a vaga (na Sul-Americana) e dar mais moral para reverter a situação do Brasileiro", afirmou Alex, já de olho no clássico com o São Paulo, sábado, no campeonato nacional. Alex reconhece que o Santos caiu de produção nos últimos jogos, mas garante que isso vai acabar já nesta quarta-feira. "Os resultados não estão aparecendo nesse momento, mas a equipe já demonstrou que tem condições e agora, a ordem é trabalhar mais para voltar a vencer", revelou o zagueiro. "Precisamos jogar novamente como vínhamos fazendo."