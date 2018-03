Alex, contundido, é cortado da seleção brasileira

O zagueiro Alex, do Chelsea, foi cortado pela CBF nesta terça-feira e não disputará os quatro próximos jogos da seleção brasileira: os amistosos contra o Canadá, no dia 31 de maio, em Seattle, e a Venezuela, em 6 de junho, em Boston, e os jogos pelas Eliminatórias da Copa de 2010 contra o Paraguai, em 15 de junho, em Assunção, e a Argentina, no dia 18 de junho, em Belo Horizonte. O anúncio foi feito pela entidade em seu site oficial, na noite desta terça-feira. A CBF afirmou que o jogador está contundido e não terá condições de atuar nessas partidas, mas não informou quando fará a convocação de um substituto. Juan (Roma), Lúcio (Bayern de Munique) e Luisão (Benfica) são os outros zagueiros convocados. É a quarta vez que Alex é cortado por Dunga no período entre a convocação e a apresentação. Nas ocasiões anteriores, Edu Dracena, do Fenerbahçe, e Naldo, do Werder Bremen, são as principais opções utilizadas por Dunga para a zaga.